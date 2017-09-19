На аппарат президента потратят почти 16 миллиардов Сегодня в 08:48
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В 2018 году.
В 2018 году на организацию работы аппарата президента выделят 15,945 миллиарда рублей. В 2019 году на эти цели заложено 15,969 миллиарда, в 2020-м — 16,001 миллиарда. Данные, содержащиеся в проекте федерального бюджета на 2018-й и на плановый период 2019-2020 годов, публикуют "Ведомости".
На администрацию главы государства в следующем году планируют потратить 9,626 миллиарда (в 2019-м — 9,649 миллиарда, в 2020-м — 9,650 миллиарда), на управление делами президента - 5,002 миллиарда (в 2019-м — 5,003 миллиарда, в 2020-м — 5,032 миллиарда).
Также, согласно документу, на функционирование законодательных органов госвласти и представительных органов муниципальных образований в 2018 году будет выделено 15,938 миллиарда (в 2019-м - 16,52 миллиарда, в 2020-м - 18,306 миллиарда).
Совету Федерации будет предоставлено в грядущем году 5,523 миллиарда (в 2019-м — 6,086 миллиарда, в 2020-м — 6,240 миллиарда).Члены СФ и их помощники получат в 2018 году 2,148 миллиарда (в 2019-м — 2,171 миллиарда, в 2020-м — 2,252 миллиарда).
Госдуме в 2018-м предоставят 10,415 миллиарда (в 2019-м — 10,434 миллиарда, в 2020-м — 12,066 миллиарда). На депутатов и их помощников предусмотрены расходы в размере 5,263 миллиарда (в 2019-м — 5,33 миллиарда, в 2020-м — 5,528 миллиарда).
Как сообщало "Уралинформбюро" ранее, 18 сентября правительство России одобрило проект бюджета на 2018 год и последующий 2-летний период. Предполагается, что общие расходы бюджета в 2018 году составят 16,5 триллиона рублей, в 2019 и 2020 годах — 16,4 триллиона и 17,2 триллиона соответственно. Дефицит бюджета в будущем году составит 1,33 триллиона рублей, в 2019 году — 867 миллиардов, а в 2020 году — 960 миллиардов.
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