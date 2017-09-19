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Обувь в России вырастет в ценеСегодня в 09:47

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После "выхода из тени".

Стоимость обуви в России может вырасти. Министерство промышленности и торговли России планирует маркировать эту продукции двухмерным кодом, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас рассматривают два варианта: QR-коды и метки Data Matrix. Маркировка обуви должна оградить национальный рынок от нелегальной продукции, тем самым поддержав отечественных производителей и законопослушных участников рынка.

В Минпромторге считают, что нововведение не вызовет роста цен на обувь. Однако эксперты уверены, небольшое подорожание все же возможно. Производителя понадобится установить технику для маркировки на фабриках и складах.

Ранее в России уже начали маркировать меховые изделия, напоминает "Уралинформбюро". Пилотный проект дал положительные результаты – официальные продажи этой категории изделий выросли в шесть раз, 20% предпринимателей вышли из теневого сектора.

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