Российские регионы останутся без бюджетных кредитовСегодня в 11:22
- Текст
Поддержка будет иной.
Правительство РФ приняло решение отказаться от выдачи бюджетных кредитов регионам с 2018 года. Если в действующем федеральном бюджете в 2017-2018 годах на них выделено 200 миллиардов рублей, то в 2019 году – только 50 миллиардов. В одобренном проекте бюджета на 2018-2020 годы бюджетные кредиты не предусмотрены. Данные проекта федерального бюджета публикуют "Ведомости".
Впрочем, без помощи регионы не останутся. По данным двух федеральных чиновников, о новых видах поддержки в скором будущем объявит президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что кредиты заменят субсидии или иные компенсации.
По оценке экспертов, резкое сворачивание программы ляжет тяжелым бременем на многие российские регионы. У некоторых из них на бюджетные кредиты приходится половина долга, и если придется искать деньги в банках, региональные бюджеты могут не справиться с этой нагрузкой.
Расходы регионов, связанные с выполнением майских указов Владимира Путина, начали расти с 2013 года. Им пришлось брать все больше дорогостоящих банковских кредитов. Тогда же правительство потребовало от регионов сокращать дефицит – заменять коммерческие долги бюджетными.
Это позволило экономить регионам ежегодно порядка 10% долга. Если ставка банковского кредита около 9%, то бюджетного – только 0,1%. По данным Счетной палаты, изменение структуры госдолга помогло регионам сократить расходы на его обслуживание: за первую половину 2017 года они сократились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Стоит отметить, что в течение последних трех лет Свердловская область активно привлекает бюджетные кредиты из федерального бюджета в целях погашения долговых обязательств. По данным регионального минфина, в частности, благодаря этому за 2014 - 2016 годы было сэкономлено 5,7 миллиарда рублей.
Ранее по теме:
Средний Урал переходит на "дешевые" кредиты
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:23
В секс-индустрии насчитали почти 29 миллионов рабынь
В 2016 году.Сегодня в 12:17
В Коркино загадочно умер младенец
Проводится проверка.Сегодня в 12:16
Федеральные власти подсчитали расходы на футбольную инфраструктуру
В преддверии ЧМ-2018.Сегодня в 12:08
"Ирму" сменила "Мария" – премьеру снесло крышу
Ураган ударил по Доминике.Сегодня в 12:00
Екатеринбуржец задушил тещу в садах Тюмени
А труп спрятал в колодец.Сегодня в 11:36
В Прикамье ушли в отставку два члена кабмина
По собственному желанию.Сегодня в 11:29
На "Карабашмеди" начали пусконаладку новой линии
Губернатор дал добро.Сегодня в 11:24
Российским спортсменам "светят" 4 миллиона за золото на Олимпиаде
2,5 миллиона – за серебро.Сегодня в 11:22
Российские регионы останутся без бюджетных кредитов
Поддержка будет иной.Сегодня в 11:04
Двое подростков забили до смерти ямальца
Им вынесли приговор.Сегодня в 11:02
В России вырастут налоги на мощные автомобили
Машины подорожают на сотни тысяч.Сегодня в 10:57
Жителей екатеринбургского Академического обогрели одними из первых
В городе.Сегодня в 10:27
Пять человек погибли в ДТП с верблюдом
В Казахстане.Сегодня в 10:25
Низкий паводок оставил екатеринбуржцев без воды
На перекачку потратят 105 миллионов.Сегодня в 10:11
Тюменке ограничили свободу за расправу над кошкой и котенком
Из мести.
Главные новости
- Сегодня в 11:36В Прикамье ушли в отставку два члена кабмина
- Сегодня в 10:25Низкий паводок оставил екатеринбуржцев без воды
- Сегодня в 09:52Екатеринбургские маршрутки переведут на "повременку" в октябре
- Сегодня в 09:49Мэра Екатеринбурга будут выбирать "по-советски"
- Сегодня в 08:22Глава Красноуральска Вячеслав Грибов покидает свой пост
Аналитика
Навальный записал Екатеринбург в свой актив
И уехал покорять Сибирь.
Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"
Продолжение расследования "Уралинформбюро".
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.