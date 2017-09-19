Поддержка будет иной.

Правительство РФ приняло решение отказаться от выдачи бюджетных кредитов регионам с 2018 года. Если в действующем федеральном бюджете в 2017-2018 годах на них выделено 200 миллиардов рублей, то в 2019 году – только 50 миллиардов. В одобренном проекте бюджета на 2018-2020 годы бюджетные кредиты не предусмотрены. Данные проекта федерального бюджета публикуют "Ведомости".

Впрочем, без помощи регионы не останутся. По данным двух федеральных чиновников, о новых видах поддержки в скором будущем объявит президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что кредиты заменят субсидии или иные компенсации.

По оценке экспертов, резкое сворачивание программы ляжет тяжелым бременем на многие российские регионы. У некоторых из них на бюджетные кредиты приходится половина долга, и если придется искать деньги в банках, региональные бюджеты могут не справиться с этой нагрузкой.

Расходы регионов, связанные с выполнением майских указов Владимира Путина, начали расти с 2013 года. Им пришлось брать все больше дорогостоящих банковских кредитов. Тогда же правительство потребовало от регионов сокращать дефицит – заменять коммерческие долги бюджетными.

Это позволило экономить регионам ежегодно порядка 10% долга. Если ставка банковского кредита около 9%, то бюджетного – только 0,1%. По данным Счетной палаты, изменение структуры госдолга помогло регионам сократить расходы на его обслуживание: за первую половину 2017 года они сократились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Стоит отметить, что в течение последних трех лет Свердловская область активно привлекает бюджетные кредиты из федерального бюджета в целях погашения долговых обязательств. По данным регионального минфина, в частности, благодаря этому за 2014 - 2016 годы было сэкономлено 5,7 миллиарда рублей.

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