Машины подорожают на сотни тысяч.

В России автомобили с мощным двигателем могут существенно подорожать. Чиновники планируют удвоить размер акцизов для автомобилей мощностью выше 200 лошадиных сил с 2018 года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы.

Сейчас акцизы для автомобилей рассчитываются по трем категориям, последняя включает все авто мощнее 150 лошадиных сил. Авторы проекта предлагают добавить в шкалу новые категории: 200–300, 300–400, 400–500 и свыше 500. Размеры акцизов для них могут составить 897, 925, 965 и 1084 рублей соответственно. По задумке чиновников, в 2018 году это привлечет в бюджет 13,9 миллиардов рублей.

Увеличение акцизов, соответственно, приведет к росту цен на автомобили верхнего среднего и премиального сегментов. Удорожание, по расчетам экспертов, составит несколько сотен тысяч, передает "Уралинформбюро".