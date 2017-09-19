В России вырастут налоги на мощные автомобилиСегодня в 11:02
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Машины подорожают на сотни тысяч.
В России автомобили с мощным двигателем могут существенно подорожать. Чиновники планируют удвоить размер акцизов для автомобилей мощностью выше 200 лошадиных сил с 2018 года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы.
Сейчас акцизы для автомобилей рассчитываются по трем категориям, последняя включает все авто мощнее 150 лошадиных сил. Авторы проекта предлагают добавить в шкалу новые категории: 200–300, 300–400, 400–500 и свыше 500. Размеры акцизов для них могут составить 897, 925, 965 и 1084 рублей соответственно. По задумке чиновников, в 2018 году это привлечет в бюджет 13,9 миллиардов рублей.
Увеличение акцизов, соответственно, приведет к росту цен на автомобили верхнего среднего и премиального сегментов. Удорожание, по расчетам экспертов, составит несколько сотен тысяч, передает "Уралинформбюро".
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