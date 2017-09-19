Губернатор дал добро.

18 сентября 2017 года в рамках рабочей поездки глава Челябинской области Борис Дубровский дал старт пусконаладочным работам на линии розлива черновой меди ЗАО "Карабашмедь".

Новое оборудование увеличит производительность цеха и поможет снизить выбросы низовых отходящих газов при разливке меди в изложницы за счет работы мощной системы аспирации и очистки. Это улучшит условия труда работников участка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "Русская медная компания".

Вместе с губернатором производственную площадку и усовершенствованное отделение очистки промышленных стоков посетил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Благодаря строительству новых очистных на предприятии смогли внедрить замкнутый цикл водооборота воды, что снизило нагрузку на окружающую среду.

По словам Бориса Дубровского, на экологической ситуации в Карабаше модернизация производства сказывается только положительно.

"То, что раньше выбрасывалось в воздух, теперь улавливается и обезвреживается. Свидетельство тому – появление растительности на склонах близлежащих гор", - заявил он.

"С 2004 по 2016 годы на развитие и повышение экологической безопасности производства ЗАО "Карабашмедь" РМК направила более 16 миллиардов рублей. Около 4 миллиардов рублей будет инвестировано в 2017-2018 годы. Средства пойдут на увеличение мощности производства черновой меди до 150 тысяч тонн в год. Глобальная задача модернизации завода - не только повышение производительности предприятия, но и улучшение условий труда и минимизация нагрузки на окружающую среду. Благодаря масштабной реконструкции производства нам уже удалось сократить объем выбросов по сравнению с 2000 годом более чем в 20 раз", - подчеркнул Игорь Алтушкин.

Участок механизированного розлива черновой меди построен в рамках Года экологии в России. Соответствующее соглашение между "Карабашмедью", Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года. Также документ подразумевает установку новых конвертеров с газоплотными напыльниками и замену газоочистной системы, что также сократит производственные выбросы.