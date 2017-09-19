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Федеральные власти подсчитали расходы на футбольную инфраструктуруСегодня в 12:16

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В преддверии ЧМ-2018.

Министерство финансов РФ предложило выделить 17,9 миллиарда рублей на развитие спортивной инфраструктуры для проведения ЧМ-2018. Об этом следует из проекта бюджета РФ на 2018-2020 годы, сообщает ИА RNS.

Согласно документу, компания "Спорт-Инжиниринг", которая является застройщиком 7 из 12 стадионов, получит 4,2 миллиарда рублей. Субсидии на монтаж и демонтаж временных сооружений на остальных могут составить 4,6 миллиарда рублей. Предполагается, что в их число попадет и "Екатеринбург Арена".

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах, передает "Уралинформбюро".

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