Увеличившись на 14%.

За первую половину 2017 года Магнитогорский металлургический комбинат потратил на благотворительность и реализацию социальных программ свыше 670 миллионов рублей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общие затраты предприятия на социальную деятельность в январе - июне составили 1,032 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

На поддержку пенсионеров, инвалидов и благотворительность ММК потратил более 150 миллионов рублей. Еще 158 миллионов ушло на лечение сотрудников комбината и реализацию медицинских программ, 111,5 миллиона рублей - на оздоровление работников и членов их семей в санаториях.

Одним из ключевых направлений социальной деятельности предприятия являются программы, формирующие принципы здорового образа жизни и поддерживающие развитие спорта. На это, а также на содержание спортивных объектов, за полгода перечислено 50 миллионов рублей.

Культурно-массовые мероприятия обошлись ММК в 35 миллионов рублей, а поддержка материнства и детства, а также помощь многодетным семьям - почти в 24 миллиона.

Руководство ММК рассматривает социальные проекты как долгосрочные инвестиции: они помогают создать основу для устойчивого развития. Деятельность компании в этой сфере неоднократно получала высокую оценку как на региональном, так и на федеральном уровне.