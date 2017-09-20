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Свердловчанам не поднимут плату за капремонт 19 сентября в 14:32

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До 2020 года.

В Свердловской области минимальный взнос за капремонт на 2018 - 2020 годы останется на прежнем уровне - 9 рублей за квадратный метр. Региональное правительство не стало индексировать его величину в соответствии с инфляцией, что позволяет сделать федеральный закон. Об этом на заседании кабмина 19 сентября заявил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, передает "Уралинформбюро".

Ставка платы за капремонт в последний раз повышалась осенью 2016 года. Тогда областные власти увеличивали размер взноса на 5,6%. Сбор за капитальный ремонт с квадратного метра жилья должен был составить 9,75 рубля. Но после согласования с минфином решили поднять тариф лишь до 9 рублей за метр.

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