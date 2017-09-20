Назначенный на 15 декабря.

Федеральная антимонопольная служба не обсуждает с операторами связи вариант переноса срока исполнения требований по отмене внутрисетевого роуминга. Об этом заявил глава ведомства Анатолий Голомолзин.

"Согласованная работа позволяет нам сделать все в сроки, которые определены", - цитирует Голомолзина "Интерфакс".

По его словам, до 15 сентября все операторы направили в ФАС свои предложения по изменению тарифных планов. В ближайшее время состоится совещание по вопросу роуминга с участием ФАС, операторов и Минкомсвязи, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в июле 2017 года антимонопольщики потребовали от операторов связи "большой четверки" ("Билайн", МТС, "Мегафон", Теле2) уравнять цены на внутренний роуминг для абонентов разных тарифов до 13 августа. Поскольку решение ФАС так и не было выполнено, срок исполнения требований был продолен до 15 декабря.

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