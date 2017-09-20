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ФСК ЕЭС усилит надежность электроснабжения уральских заводов19 сентября в 15:45

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С помощью современного оборудования.

ФСК ЕЭС реконструирует подстанцию 220 кВ "Каменская". Ее автотрансформаторную группу, выпущенную в 1957 году, меняют на новую: мощностью 500 МВА.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, работы повысят надежность электроснабжения Каменск-Уральского металлургического и Уральского алюминиевого заводов, а также увеличат пропускную способность энергоузла.

Ранее на подстанции обновили четыре ячейки открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ. В них перезаведены две воздушные линии 220 кВ: "Каменская – КУМЗ" и "Каменская – Электролизная". Также были установлены автотрансформаторы 220 кВ суммарной мощностью 500 МВА и насосная станция пожаротушения. Кроме того, частично отремонтировано оборудование ОРУ 110 кВ.

Новое оборудование более надежное, дешевле обходится в обслуживании и обладает лучшими техническими характеристиками.

Стоит отметить, что подстанция "Каменская" работает с 1958 года. Она обеспечивает электричеством КУМЗ и УАЗ, а также выдачу мощности Белоярской АЭС из Свердловской в Курганскую и Челябинскую энергосистемы.

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