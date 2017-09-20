Средний Урал ждет масштабная газификация19 сентября в 16:39
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В ближайшие пять лет.
К 2021 году на Среднем Урале количество жилых домов, имеющих техническую возможность подключения к сетевому природному газу, должно вырасти в два раза. Такое заявление сделал губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного кабмина, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
"Наша ближайшая задача – не затягивая, ввести в эксплуатацию все завершенные газопроводы, добиться эффективного использования вложенных средств", – подчеркнул Е.Куйвашев. Также он отметил, что 35 из 40 сданных в 2017 году объектов работают в полную силу. Остальные находятся на контроле областных властей.
Подключение к готовой инфраструктуре необходимо сделать финансово доступным для максимального числа потребителей. Для этого на Среднем Урале законодательно расширили перечень категорий граждан, имеющих право на компенсацию затрат по газификации жилья. Теперь к ним отнесены не только малообеспеченные семьи и малоимущие граждане, но и пенсионеры. На сегодня от пожилых свердловчан поступило более 1 000 заявок на получение "газовой" компенсации - выплачивать деньги им начали в августе.
По словам и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, по итогам 2016 года в регионе сохраняется рост уровня газификации сельской местности.
"Если в 2015 году этот показатель находился на отметке 17,9%, сегодня он вырос до 18,3%. В общей сложности количество жилых домов и квартир, пользующихся ресурсом в Свердловской области, увеличилось более чем на 41 тысячу единиц и составило более 1,1 миллиона домовладений", – доложил он.
В текущем году на развитие сетей газоснабжения потратят более миллиарда рублей. В общей сложности в эксплуатацию планируется ввести около 534 километров газпроводов: на 22 километра больше, чем в 2016 году.
Стоит отметить, что за последние пять лет в Свердловской области возвели и запустили более 2,5 тысячи километров сетей, увеличив общую протяженность газопроводов до 15 тысяч километров. Всего в эту сферу было инвестировано более пяти миллиардов рублей, два из которых поступили из региональной казны.
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