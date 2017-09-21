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Топ-менеджеры Airbus оценили модернизацию ВСМПОСегодня в 10:40

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Прогулявшись по производству.

18 сентября 2017 года ВСМПО посетила делегация топ-менеджеров компании Airbus. Вместе с президентом по закупкам авиастроительной компании Клаусом Рихтером на верхнесалдинское предприятие приехали старший вице-президент по закупкам материалов Николь Лекка, вице-президент по закупкам материалов Рафаэль Дюфло и директор по промышленной кооперации Airbus в России и Восточной Европе Александр Гапонюк.

Результаты модернизации, которая идет на ВСМПО последние десять лет, гостям продемонстрировал генеральный директор корпорации ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин. Он провел делегацию по предприятию и показал, как работают плавильно-литейный, кузнечный и прокатный комплексы, а также цеха механической обработки штамповок.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, ВСМПО-Ависма обеспечивает около половины потребностей Airbus в титановой продукции. Сотрудничество началось еще в 90-е годы прошлого века: тогда были подписаны первые соглашения о поставках необработанных материалов. Со временем номенклатура закупаемых изделий значительно изменилась и стала включать обработанные детали более высокой добавочной стоимости.

Сейчас ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" выпускает титановые штамповки для всех программ авиастроительной компании. В частности, российский металл используется для производства шасси A380 и A350 XWB, а также отдельных элементов конструкции A320neo.

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