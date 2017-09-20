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Технологию освоения шельфа ООО "Газпром добыча Ямбург" отметили дипломомСегодня в 09:53

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Международного конкурса.

ООО "Газпром добыча Ямбург" стало лауреатом Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа. Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге в рамках Международной выставки и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO/CIS Offshore.

Дипломом отмечен проект "Разработка математической модели устойчивости к сдвигу под воздействием ледовых полей свайных фундаментов, находящихся в пластичных грунтах, и экспериментальные исследования полученной модели", сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург".

Работа была подготовлена сотрудниками компании совместно с ФГУП "Крыловский государственный научный центр" в рамках перспективного выхода на месторождения шельфа Обской и Тазовской губ (Карское море).

Условия разработки шельфовых месторождений Арктики уникальны: особая ледовая обстановка, характеристика грунта, климат, логистика. Для освоения месторождений Обской и Тазовской губ компании понадобятся, в частности, ледостойкие платформы и блок-кондукторы. На мысе Парусный планируется построить установку комплексной подготовки газа, дожимные компрессорные мощности, объекты жизнеобеспечения и многое другое.

"Это весьма амбициозная задача и технологический вызов для российской промышленности, конструкторских и проектных институтов", - отметил и.о. заместителя генерального директора по перспективному развитию компании Сергей Куропаткин.

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