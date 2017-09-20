Система менеджмента качества ММК прошла ресертификациюСегодня в 14:19
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По международным стандартам.
В ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" успешно прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК). Проверялось ее соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO/TS 16949:2009.
В течение пяти дней комиссии международного органа по сертификации TUV NORD CERT отслеживали функционирование процессов СМК. Аудит охватил практически все основные структурные и функциональные подразделения ПАО "ММК", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.
На заключительном совещании главный аудитор TUV NORD CERT по стандарту ИСО 9001 Антон Ярушин отметил, что аудит выполнен в полном объеме, СМК ММК функционирует в соответствии со стандартами. Никаких несоответствий, препятствующих сертификации Общества по новой редакции стандарта от 2015 года, не выявлено.
Среди позитивных моментов совершенствования СМК он выделил развитие системы стратегического планирования и внедрение и совершенствование комплексной системы управления рисками.
По словам главного аудитора TUV NORD CERT по стандарту ISO/TS 16949 Петра Мичанека, комиссия не нашла отклонений от технических условий стандарта, разработанного для предприятий автомобильной промышленности и их поставщиков. Вновь была отмечена работа по управлению рисками, инвестиции в техническое перевооружение, внедрение автоматизированной системы оперативно-календарного планирования.
"Такая система планирования производства позволяет ММК успешно справляться со специфическими требованиями автопроизводителей. То, что комбинат ориентируется на пожелания не только непосредственных потребителей, но и конечных, в лице крупных автоконцернов, - большое стратегическое преимущество предприятия", - отметил он.
Впервые данный аудит был групповым, а значит, до конца сентября свое соответствие требованиям международных стандартов должны подтвердить системы менеджмента качества всех основных обществ, входящих в Группу ПАО "ММК". Это позволит получить единый сертификат соответствия на Группу компаний Магнитогорского металлургического комбината.
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