Вытеснив импортеров.

Количество импортных товаров на российских прилавках достигло исторического минимума. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Росстат.

Во II квартале 2017 года доля импортных потребительских товаров составила 33%, продовольственных товаров – 21%. Это самые низкие показатели с 2005 года. Резкое сокращение товаров зарубежного производства началось в 2014 году. До введения санкций импортных товаров на прилавках было 45%, импортных продуктов – 36%.

Тенденцию чиновники объясняют успехами импортозамещения. Наиболее успешно идет замещение овощей. По результатам 2016 года Россия обеспечила себя ими на 92%. Кроме того, многие зарубежные компании переносят производство в Россию, переходя из разряда импортных в разряд произведенных в стране.

По оценкам экспертов доля импортных товаров будет сокращаться и дальше, передает "Уралинформбюро".