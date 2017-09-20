За 2017 год.

Ремонтная кампания на газораспределительных сетях севера Свердловской области успешно завершена. Все мероприятия по модернизации газового хозяйства нацелены на обеспечение надежного и безаварийного газоснабжения потребителей в осенне-зимний сезон.

В Краснотурьинске выполнен перемонтаж двух газопроводов высокого давления: один обеспечивает голубым топливом шахту "Северопесчанская", второй - Богословскую ТЭЦ.

Активно менялась запорная арматура на газопроводах, предназначенная для герметичного отключения отдельных участков. В том числе, на вводах в жилые многоквартирные дома в Серове, Краснотурьинске и Североуральске (29 штук). В Серове на газопроводах высокого давления заменена запорная арматура в количестве 3 штук, ликвидирован устаревший газовый колодец, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "ГАЗЭКС".

Кроме того, в Северном округе было проведено обследование 70 километров подземных газопроводов, по итогам которого заменено 22 участка с поврежденной изоляцией.

В постоянном режиме в округе проходит модернизация систем защиты подземных газопроводов, покраска надземных газопроводов, восстановление и ремонт ограждений отключающих устройств распределительных газопроводов.

"В 2017 году в Северном округе на капитальный ремонт объектов газового хозяйства направлено 5 миллионов рублей, на текущий – 3,5 миллиона рублей", - отметил главный инженер АО "ГАЗЭКС" по Северному округу Сергей Подойников.

В целях обеспечения безопасности при использовании газового оборудования у потребителей Северного округа сотрудники холдинга в текущем году проведут техобслуживание 24 319 газовых плит, 625 проточных водонагревателей и 7 776 газовых котлов.