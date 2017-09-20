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Михеевский ГОК повысит извлечение меди до 90%Сегодня в 15:50

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По финской технологии.

К осени 2018 года Михеевский горно-обогатительный комбинат (входит в Группу РМК) планирует перейти на технологию трехстадиального измельчения руды. Это поможет добиться более тонкого помола и повысит извлечение меди в концентрат с 85% до 90%.

Для корпуса третьей стадии измельчения на комбинате установят две дополнительные шаровые мельницы. Оборудование и технологии выпустит финская компания Outotec. В проект будет инвестировано свыше 3,743 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы РМК.

Стоит отметить, что Михеевский горно-обогатительный комбинат – первое в России предприятие, где руду с низким (0,41%) содержание меди обогащают экономически эффективно. Запасы Михеевского медно-порфирового месторождения составляют 629 миллионов тонн.

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