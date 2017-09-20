В августе.

За август 2017 года в России было выпущено 109 тысяч легковых машин. Это на 15,5% больше показателя предыдущего месяца и на 24,9% превышает объемы производства в августе 2016 года, сообщают "Ведомости".

На 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос выпуск грузовиков, на 2,8% - автобусов.

Кроме того, за август текущего года в России было изготовлено 20 тысяч автомобильных кузовов, что почти вдвое (+81,4%) превышает показатели последнего месяца лета 2016-го, передает "Уралинформбюро".