Из казны города.

Бюджет уральской столицы за 2017 год истратили почти наполовину. Львиная доля средств ушла на поддержку бизнесменов. Данные за восемь месяцев 2017-го приводит интернет-ресурс "Публичный бюджет Екатеринбурга", передает "Уралинформбюро".

Общее исполнение расходов на 1 сентября составило 55% - 18,4 миллиарда рублей из 33,7 запланированных.

Меньше всего от плана выполнены программы "Доступное жилье молодым семьям" (5%, 1 миллион рублей из 23 запланированных), муниципальная программа "Столица" (17%, 439 миллионов из 2,5 миллиарда рублей), "Управление земельными ресурсами" (24%, 4 из 15 миллионов), "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений" (26%, 98 из 384 миллионов) и программа развития комплекса ЖКХ (29%, 108 из 370 миллионов).

Активнее других исполнялись программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства (84%, 14 из 17 миллионов рублей) и программа улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан (80%, 240 из 298 миллионов рублей).

Программы выполнены в среднем на 40-60%.

Более подробный отчет за первое полугодие мэрия Екатеринбурга представит на заседаниях комиссий гордумы. Они состоятся на это неделе.