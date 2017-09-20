Пассажирские составы пока туда не пускают.

На новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях открыто регулярное движение грузовых поездов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "Российские железные дороги", первыми обход Украины "опробовали" грузовые поезда с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. Продолжающаяся тестовая эксплуатация участка позволит проверить готовность инфраструктуры, работу систем управления движением и подготовить локомотивные бригады.

Запустить на линию пассажирские поезда планируется в конце осени 2017 года.

Новая 137-километровая железная дорога построена за два года, так как прежняя ветка пролегает по территории Украины. Она станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию и Черноморское побережье. Максимальная скорость движения пассажирских поездов составит до 160 километров в час.

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