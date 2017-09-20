×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Железнодорожный обход Украины открыли товарняки с зерномСегодня в 18:44

  • Текст

Пассажирские составы пока туда не пускают.

На новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях открыто регулярное движение грузовых поездов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "Российские железные дороги", первыми обход Украины "опробовали" грузовые поезда с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. Продолжающаяся тестовая эксплуатация участка позволит проверить готовность инфраструктуры, работу систем управления движением и подготовить локомотивные бригады.

Запустить на линию пассажирские поезда планируется в конце осени 2017 года.

Новая 137-километровая железная дорога построена за два года, так как прежняя ветка пролегает по территории Украины. Она станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию и Черноморское побережье. Максимальная скорость движения пассажирских поездов составит до 160 километров в час.

Ранее по теме:
РЖД "обогнут" Украину к зиме

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×