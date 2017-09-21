Инициативу рассмотрит Госдума.

На рассмотрение Госдумы РФ поступил законопроект, предполагающий распределение части выручки от продажи полезных ископаемых между россиянами, передает "Уралинформбюро".

Разработанный депутатами КПРФ документ в первую очередь касается официально работающих граждан и пенсионеров. Согласно нему, за первый финансовый год уполномоченные органы должны будут распределить 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых от пользователей недр, пишет РИА "Новости". За каждый последующий год должно распределяться на 2% больше, чем за предыдущий.

В законопроекте отмечается, что в случае его своевременного принятия, уже в 2018 году каждый из россиян, соответствующий указанным в документе критериям, сможет получить около 10 000 рублей.

Порядок получения средств должно разработать правительство РФ. При этом кабмин дал отрицательную оценку инициативе, пояснив это тем, что изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся.