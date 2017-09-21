×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пермским чиновникам зверинец оказался не по кармануСегодня в 09:35

  • Текст

Город пытается "слить" зоопарк области.

Чиновники пермской мэрии оценили затраты на содержание зоопарка после завершения строительства комплекса на Нагорном, куда должен переехать зверинец. Они вырастут в 10 раз: с текущих 60 миллионов рублей до 550 миллионов рублей ежегодно. Муниципалитет начал переговоры с регионом о передаче зоопарка - местному бюджеты такие расходы не осилить, пишет "Коммерсантъ".

К такому выводу в администрации Перми пришли накануне, на заседании гордумы, где обсуждались проект муниципальной программы "Культура города Перми" и переезд зоопарка на новую площадку.

На массовое переселение заложено 127,4 миллиона рублей, 10 миллионов из которых - расходы на транспортировку животных, 51,7 миллиона - оформление территории нового объекта, клеток и приобретение специализированного оборудования. Еще 15,9 миллиона рублей – это траты на кормление животных, 49,5 миллиона - приобретение новых видов животных, передает "Уралинформбюро".

Сейчас зоопарк получает 30 миллионов рублей дотаций и еще столько же собирает сам. Но плановый расчет цифр превышает в десятки раз имеющееся финансирование.

"По этой причине рассматривается вариант выхода на самоокупаемость в части средств и ведутся переговоры с краем о передаче зоопарка", - пояснила начальник городского департамента культуры и молодежной политики Екатерина Аскарова.

По плану, возведение зоосада в Нагорном завершиться весной 2018 года. Стоимость работ по контрактам превысила 1,8 миллиарда рублей. Впрочем, эксперты не исключают, что в будущем источников финансирования у зоопарка может быть несколько: средства города, региона и внебюджетные поступления.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×