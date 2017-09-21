Пермским чиновникам зверинец оказался не по кармануСегодня в 09:35
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Город пытается "слить" зоопарк области.
Чиновники пермской мэрии оценили затраты на содержание зоопарка после завершения строительства комплекса на Нагорном, куда должен переехать зверинец. Они вырастут в 10 раз: с текущих 60 миллионов рублей до 550 миллионов рублей ежегодно. Муниципалитет начал переговоры с регионом о передаче зоопарка - местному бюджеты такие расходы не осилить, пишет "Коммерсантъ".
К такому выводу в администрации Перми пришли накануне, на заседании гордумы, где обсуждались проект муниципальной программы "Культура города Перми" и переезд зоопарка на новую площадку.
На массовое переселение заложено 127,4 миллиона рублей, 10 миллионов из которых - расходы на транспортировку животных, 51,7 миллиона - оформление территории нового объекта, клеток и приобретение специализированного оборудования. Еще 15,9 миллиона рублей – это траты на кормление животных, 49,5 миллиона - приобретение новых видов животных, передает "Уралинформбюро".
Сейчас зоопарк получает 30 миллионов рублей дотаций и еще столько же собирает сам. Но плановый расчет цифр превышает в десятки раз имеющееся финансирование.
"По этой причине рассматривается вариант выхода на самоокупаемость в части средств и ведутся переговоры с краем о передаче зоопарка", - пояснила начальник городского департамента культуры и молодежной политики Екатерина Аскарова.
По плану, возведение зоосада в Нагорном завершиться весной 2018 года. Стоимость работ по контрактам превысила 1,8 миллиарда рублей. Впрочем, эксперты не исключают, что в будущем источников финансирования у зоопарка может быть несколько: средства города, региона и внебюджетные поступления.
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