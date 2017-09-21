Международного конкурса.

Уникальная технология производства листового хладостойкого проката ММК получила первую премию Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа. Церемония награждения лауреатов прошла в Смольном дворце Санкт-Петербурга, сообщили "Уралинформбюро" в управление информации и общественных связей ПАО "ММК".

На суд жюри, в состав которого вошли экспертов российского правительства и РАН, было представлено 102 работ от 68 организаций России, СНГ и Европы. Все они были направлены на стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности по освоению Арктической зоны.

Одним из лучших был назван проект "Разработка и внедрение технологий производства хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской и инженерной техники, эксплуатирующейся в Арктике". Коллектив сотрудников ПАО "ММК" в соавторстве со специалистами НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" разработал и внедрил уникальную технологию производства листового проката с индексом "Arc". Его особенность заключается в сочетании экономичного легирования и высокого уровня прочностных характеристик, вязкости, хладостойкости металлопроката при температурах до минус 70 градусов.

ММК уже сертифицировал листовой прокат из судостроительных марок стали на соответствие требованиям к сталям с дополнительным индексом "Arc". Он не имеет аналогов в мире и превосходит предъявляемые требования европейского стандарта EN 10025 к хладостойкости - может применяется без ограничений в условиях Арктики для любых конструктивных элементов.

Сейчас хладостойкий металлопрокат ММК используется для строительства крупнейших в мире атомных ледоколов "Арктика", "Сибирь" и "Урал", дизель-электрического ледокола проекта AKER ARC 130А и самого большого в мире многофункционального линейного дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин" и других судов.