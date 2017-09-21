Задолжавший 3 миллиарда рублей.

ОАО "МРСК Урала" обратилось в прокуратуру Челябинской области с просьбой проверить исполнение законодательства ПАО "Челябэнергосбыт", работающим на Южном Урале.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала, к началу осенне-зимнего периода 2017-2018 годов долг гарантирующего поставщика перед электросетевой компанией перевалил за 3 миллиарда рублей. Это составляет около 90% от всей дебиторской задолженности перед филиалом МРСК Урала - "Челябэнерго", а также в 6 раз превышает объемы годовой ремонтной и в 2 раза годовой инвестиционной программ подразделения.

При существующей задолженности и крайне низкой платежной дисциплине "Челябэнергосбыт" постоянно возобновляет кредитные линии, не выполняя своих обязательств по оплате МРСК Урала услуг по передаче электроэнергии. При этом он предоставляет займы на сотни миллионов рублей сбытовым компаниям из группы АО "Межрегионосюзэнерго" ("МРСЭН").

"Межрегионсоюзэнерго" является управляющей компанией гарантирующих поставщиков: АО "Роскоммунэнерго", ПАО "Вологодская сбытовая компания", ПАО "Архангельская сбытовая компания" и АО "Хакасэнергосбыт". В Хакасии, Вологодской и Архангельской областях уже возбуждены уголовные дела, в основу которых легли неправомерные действия в отношении электросетевых компаний руководства сбытовых компаний АО "МРСЭН". Общая задолженность данных сбытов перед "дочками" ПАО "Россети" на начало августа 2017 года превысила 10 миллиардов рублей. Это сопоставимо с долгом ушедшего с рынка за финансовые злоупотребления энергосбытового холдинга "Энергострим" (11,4 миллиарда рублей).

В официальном обращении МРСК Урала в прокуратуру приводятся факты говорящие о том, что с момента появления в структуре собственников "Челябэнергосбыта" новых бенефициаров, аффилированных с "Межрегионсоюзэнерго", гарантирующий поставщик участвовал в сделках, создающих угрозу нецелевого использования средств.

На сегодня из-за отсутствия платежей со стороны "Челябэнергосбыта" задолженность с него взыскивается в судебном порядке. Из всего многомиллиардного долга разногласия возникли только по сумме около 200 миллионов рублей.

Более того, 30 августа 2017 года правительственная комиссия РФ по обеспечению безопасности электроснабжения в УрФО взяла вопрос по погашению "челябинской" просроченной задолженности перед МРСК Урала на контроль. К 1 октября ПАО "Челябэнергосбыт" должно предоставить график реструктуризации долга, но до сих пор никаких действий компанией не предпринято.