"Карабашмедь" отремонтирует три цеха за 25 днейСегодня в 18:06
- Текст
В рамках плановых работ.
25 сентября 2017 года химико-металлургический комплекс ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу РМК) встанет на плановый ремонт.
За 25 дней в металлургическом цехе установят два новых конвертера Kumera. Объем по штейну каждого из них составляет 150 тонн. Новые аппараты оборудованы специальными напыльниками, которые собирают и отводят газы, образующиеся при работе. Подключать устройства будут под контролем шефа-монтажника компании-производителя. Также металлурги заменят футеровку печи Ausmelt и конвертеров.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Русской медной компании, обновление коснется и системы газоочистки. В шихтарнике заменят подкрановые пути, рассчитанные на работу более грузоподъемных машин. Поставка последних ожидается в декабре 2017 года.
В сернокислотном цехе займутся очисткой основного оборудования газоходов и промывкой газодувных машин. Энергетики полностью отремонтируют кислородную станцию №1.
Стоит отметить, что монтаж новых конвертеров, защищающих воздух от пыли, входит в программу мероприятий Года экологии. Соглашение об этом между заводом, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года.
Помимо установки нового оборудования документ предполагает строительство участка механизированного розлива черновой меди и замену газоочистной системы, что также позволит сократить выбросы.
На все мероприятия в рамках соглашения планируется направить 2,3 миллиарда рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:31
Тома Круза обвинили в смерти каскадеров
На съемках.Сегодня в 18:50
Наклеили "Путину нет" - вон из парламента
Уральский трэндинг.Сегодня в 18:38
На Среднем Урале стало меньше ДТП
На 15%.Сегодня в 18:31
Екатеринбург первым подал заявочное досье на проведение ЭКСПО-2025
Соперники еще готовятся.Сегодня в 18:09
В Ростове-на-Дону горит 10-этажный отель - есть погибшие
Пламя охватило 840 "квадратов".Сегодня в 18:06
"Карабашмедь" отремонтирует три цеха за 25 дней
В рамках плановых работ.Сегодня в 18:06
Губернатору Самарской области прочат отставку
Уже на следующей неделе.Сегодня в 17:52
Дума Асбеста "заглохла" на первом заседании
Депутаты не смогли собраться.Сегодня в 17:50
В Прикамье на пляже нашли груду человеческих костей
Проводится проверка.Сегодня в 17:42
Крупный логистический комплекс вырастет под Екатеринбургом
Инвестиции в проект составят 1,8 миллиарда рублей.Сегодня в 17:29
Екатеринбургских чиновников обязали вернуть свет во дворы
И оплачивать его самим.Сегодня в 17:28
30 000 жителей Аши остались без света
Из-за технологического нарушения.Сегодня в 17:11
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул на овощебазу №4
Задержаны 167 человек.Сегодня в 17:08
Банк "Открытие" наградил самых быстрых югорчан
Победивших в "Кроссе наций".Сегодня в 16:58
Участок под "Эрмитаж-Урал" подготовят за 23 миллиона рублей
Старинную постройку снесут.
Главные новости
- Сегодня в 18:31Екатеринбург первым подал заявочное досье на проведение ЭКСПО-2025
- Сегодня в 17:52Дума Асбеста "заглохла" на первом заседании
- Сегодня в 17:29Екатеринбургских чиновников обязали вернуть свет во дворы
- Сегодня в 16:49На Среднем Урале не хватает денег на жилье сиротам
- Сегодня в 16:31Лишившихся трамваев екатеринбуржцев посадят на автобус
Аналитика
Идите, школьники, пешком!
Родители, забудьте о поборах.
Развязка свердловского бездорожья
Пройдет по плану.
Навальный записал Екатеринбург в свой актив
И уехал покорять Сибирь.