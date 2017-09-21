В рамках плановых работ.

25 сентября 2017 года химико-металлургический комплекс ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу РМК) встанет на плановый ремонт.

За 25 дней в металлургическом цехе установят два новых конвертера Kumera. Объем по штейну каждого из них составляет 150 тонн. Новые аппараты оборудованы специальными напыльниками, которые собирают и отводят газы, образующиеся при работе. Подключать устройства будут под контролем шефа-монтажника компании-производителя. Также металлурги заменят футеровку печи Ausmelt и конвертеров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Русской медной компании, обновление коснется и системы газоочистки. В шихтарнике заменят подкрановые пути, рассчитанные на работу более грузоподъемных машин. Поставка последних ожидается в декабре 2017 года.

В сернокислотном цехе займутся очисткой основного оборудования газоходов и промывкой газодувных машин. Энергетики полностью отремонтируют кислородную станцию №1.

Стоит отметить, что монтаж новых конвертеров, защищающих воздух от пыли, входит в программу мероприятий Года экологии. Соглашение об этом между заводом, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года.

Помимо установки нового оборудования документ предполагает строительство участка механизированного розлива черновой меди и замену газоочистной системы, что также позволит сократить выбросы.

На все мероприятия в рамках соглашения планируется направить 2,3 миллиарда рублей.