Инвестиции в проект составят 1,8 миллиарда рублей.

На южной границе уральской столицы появится крупный логистический комплекс класса "А". Его площади составят 45 тысяч квадратных метров.

Участок под строительство "склада" - общей площадью 10 гектаров - размещается в непосредственной близости от Екатеринбургской кольцевой автодороги, Челябинского тракта и аэропорта Кольцово. В то же время до центра города - всего 22 километра.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, возведением логокомплекса займется Екатеринбургская градостроительная компания, купившая у Корпорации развития Среднего Урала землю. Вложения в проект, который обеспечит 250 новых рабочих мест, составят 1,8 миллиарда рублей.

По словам гендиректора КРСУ Сергея Киселева, новый центр – важный для региона инвестпроект. Сегодня на рынке индустриальной недвижимости Екатеринбурга наблюдается дефицит складов класса "А". Существующие заполнены более чем на 95%, а площади тех, что еще строятся, выкупаются на стадии котлована.

Замдиректора холдинга "ПромСпецСтрой", в который входит ЕГСК, Александр Широченко заявил, что компания очень довольна сделкой. "Проект наконец-то получил площадку, которую мы долго искали. Близость к Екатеринбургу, крупнейшим автомобильным дорогам и наличие железнодорожной станции – это ключевые условия, необходимые для реализации нашего проекта. Строительство логистического комплекса мы планируем завершить в 2019 году", – отметил он.