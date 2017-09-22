Производства кирпичей.

Магнитогорскому заводу "Керамик", входящему в ООО "Строительный комплекс" ММК, исполнилось 25 лет. Предприятие, производящее кирпичи, было введено в эксплуатацию в сентябре 1992 года.

Решение о его создании гендиректор Магнитогорского металлургического комбината Иван Ромазан принял еще в 1989 году. Планировалось, что "Керамик" будет обеспечивать материалами программу расширения жилищного строительства, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

В том же году компания подписала контракт с консорциумом австрийских фирм "Фест-Альпине Индустрианлагенбау" и "Фукс Цигелиймашинен" о поставке и создании современного, высокоавтоматизированного и экологически чистого завода по производству строительной керамики.

Сырье на предприятие возят с Бускульского карьера огнеупорных глин. Кирпичи из такого материала получаются качественными и могут быть разных цветов. Из-за высокой прочности и теплоизоляционных свойств их используют в многоэтажном строительстве. В частности, из них возведены архитектурные доминанты новых микрорайонов Магнитогорска.

На свою проектную мощность в 25 миллионов условных штук кирпича в год "Керамик" вышел в 2006 году. Через 11 лет на предприятии заменили автоматическую систему управления, полностью контролирующую производство: от формования до упаковки. Также был установлен новый многоковшевой экскаватор, предназначенный для подачи шихты в пресс и формования сырца кирпича.

С ноября 2016 по август 2017 работа завода была приостановлена из-за существенного снижения спроса на продукцию. Предприятие производило только пустотелые кирпичи, однако технологию выпуска полнотелых уже освоило. Кроме того, во время паузы на "Керамике" модернизировали печи интенсивной тепловой обработки.

В последний месяц лета в связи с оживлением рынка была вновь запущена одна из двух производственных линий.

Строит отметить, что при полной загрузке "Керамик" может полностью обеспечить материалами магнитогорские стройки и поставлять кирпичи в соседние регионы и ближайшее зарубежье.