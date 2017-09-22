И обувщиков.

Тюменцы будут активнее сотрудничать с Беларусью в сферах легкой промышленности, энергетики и агропромышленного комплекса. Такое заявление сделал заместитель губернатора Владимир Чейметов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Тюменской области.

По его словам, во время визита делегации региона в Минск будет обсуждаться совместный проект по пошиву обуви. Интересно Тюмени и развитие торфяной отрасли, а белорусская сторона, достигшая в этом успеха, вполне может поделиться опытом.

"Нам есть чему поучиться у наших коллег из Беларуси и в сфере энергоэффективности. Также будем развивать наши связи в сфере сельского хозяйства, в частности по подготовке кадров аграрного профиля", – отметил замгубернатора. Кроме того, подчеркнул В.Чейметов, большая часть сельхозтехники, работающей на полях области, была выпущена в дружественной стране.

В свою очередь глава Минэнерго Беларуси Владимир Потупчик назвал Тюменскую область важным стратегическим партнером.

"Сейчас есть значительные перспективы для развития нашего сотрудничества по всем направлениям - это и энергетика, и машиностроение, и сельское хозяйство, и лесное хозяйство, торфяная отрасль, легкая промышленность", – заметил он.

Стоит отметить, что бизнес-десант сибиряков "высадился" в Белоруссии 20 сентября. Предприниматели и чиновники посетили крупнейшие предприятия страны и встретилась с представителями профильных министерств.