Фото: Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург"

По итогам регионального этапа.

Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО "Газпром добыча Ямбург" стала призером регионального этапа конкурса "МедиаТЭК". Церемония награждения прошла 21 сентября 2017 года в администрации Нового Уренгоя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Цель конкурса, проводящегося Министерством энергетики РФ, - стимулировать роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения до населения информации о проектах развития топливно-экономического комплекса.

За создание высокопрофессиональной службы по связям с общественностью ООО "Газпром добыча Ямбург" награждено дипломом второй степени в номинации "Лучшая пресс-служба региональной компании ТЭК". Первое место в данной номинации досталось PR-подразделению АО "Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз".

Победителем конкурса в номинации "Социальная и экологическая инициатива" стала газета "Пульс Ямбурга" с проектом "Экологическая сопричастность". Печатное издание "Газпром добыча Ямбург", кроме этого, награждено за второе место в номинации "Современное производство и развитие ТЭК".

Благотворительный марафон "Твори добро", ставший поистине общенародным в Новом Уренгое, конкурсная комиссия отметила дипломом второй степени.

Призерами конкурса стали и проекты корпоративного телевидения ООО "Газпром добыча Ямбург": "Стать чище", "Производство и инновации", а также освещение благотворительного марафона "Твори добро".

"Для нас очень важно, что служба по связям с общественностью и средствами массовой информации "Газпром добыча Ямбург", да и вся компания во главе с ее руководством, принимают активное участие в общественной жизни нашего города, – отметил на награждении заместитель главы администрации Нового Уренгоя Андрей Мартынов. – Те дипломы, что были сегодня вручены, – очередное доказательство вашего высокого профессионализма и вашей заинтересованности в успехах города. Спасибо вам за совместную работу!"

Шесть проектов компании, представленных службой по связям с общественностью и СМИ на региональный этап, будут участвовать во всероссийском конкурсе "МедиаТЭК".