Пресс-службе "Газпром добыча Ямбург" вручили награды "МедиаТЭК"Сегодня в 12:39
- Текст
По итогам регионального этапа.
Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО "Газпром добыча Ямбург" стала призером регионального этапа конкурса "МедиаТЭК". Церемония награждения прошла 21 сентября 2017 года в администрации Нового Уренгоя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Цель конкурса, проводящегося Министерством энергетики РФ, - стимулировать роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения до населения информации о проектах развития топливно-экономического комплекса.
За создание высокопрофессиональной службы по связям с общественностью ООО "Газпром добыча Ямбург" награждено дипломом второй степени в номинации "Лучшая пресс-служба региональной компании ТЭК". Первое место в данной номинации досталось PR-подразделению АО "Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз".
Победителем конкурса в номинации "Социальная и экологическая инициатива" стала газета "Пульс Ямбурга" с проектом "Экологическая сопричастность". Печатное издание "Газпром добыча Ямбург", кроме этого, награждено за второе место в номинации "Современное производство и развитие ТЭК".
Благотворительный марафон "Твори добро", ставший поистине общенародным в Новом Уренгое, конкурсная комиссия отметила дипломом второй степени.
Призерами конкурса стали и проекты корпоративного телевидения ООО "Газпром добыча Ямбург": "Стать чище", "Производство и инновации", а также освещение благотворительного марафона "Твори добро".
"Для нас очень важно, что служба по связям с общественностью и средствами массовой информации "Газпром добыча Ямбург", да и вся компания во главе с ее руководством, принимают активное участие в общественной жизни нашего города, – отметил на награждении заместитель главы администрации Нового Уренгоя Андрей Мартынов. – Те дипломы, что были сегодня вручены, – очередное доказательство вашего высокого профессионализма и вашей заинтересованности в успехах города. Спасибо вам за совместную работу!"
Шесть проектов компании, представленных службой по связям с общественностью и СМИ на региональный этап, будут участвовать во всероссийском конкурсе "МедиаТЭК".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:14
В Тюмени 6-летняя девочка сломала позвоночник в детсаду
Во время занятий на мяче.Сегодня в 13:01
Работе уральских энергетиков дали "космическую" оценку
С орбиты.Сегодня в 12:59
Хакеры придумали новый мобильный вирус
Для кражи банковских данных.Сегодня в 12:39
Пресс-службе "Газпром добыча Ямбург" вручили награды "МедиаТЭК"
По итогам регионального этапа.Сегодня в 12:14
Екатеринбург потратит 12 миллионов на депутатов и чиновников
Дополнительно.Сегодня в 12:02
Тюменцы переймут опыт белорусских аграриев
И обувщиков.Сегодня в 11:58
Южноуральца будут судить за изнасилование падчерицы и убийство
Ему грозит пожизненное.Сегодня в 11:50
Без света жителей города Аша оставили "черные лесорубы"
Спиленное дерево упало на провода.Сегодня в 11:48
Казенные учреждения Среднего Урала задолжали 200 миллионов
Бюджету.Сегодня в 11:21
Екатеринбургские автобусы изменят маршруты
В выходные.Сегодня в 11:14
В Озерске рухнула стена детской поликлиники
По вине строителей.Сегодня в 11:11
Портрет мэра украсил дорожные ямы в Качканаре
Градоначальник "очень рад".Сегодня в 11:03
Магнитогорский "Керамик" отпраздновал четверть века
Производства кирпичей.Сегодня в 10:51
Сотрудники Западно-Сибирского филиала "Открытия" стали победителями
Внутрибанковской спартакиады.Сегодня в 10:48
Росавиация "добралась" до учебного центра в Екатеринбурге
Набор в группы по обучению приостановлен.
Главные новости
- Сегодня в 12:14Екатеринбург потратит 12 миллионов на депутатов и чиновников
- Сегодня в 11:50Без света жителей города Аша оставили "черные лесорубы"
- Сегодня в 11:48Казенные учреждения Среднего Урала задолжали 200 миллионов
- Сегодня в 10:07Выпускник ЧЛУГА победил в тяжбе с Росавиацией
- Сегодня в 08:56Екатеринбург в "День без авто" встал в пробки
Аналитика
Идите, школьники, пешком!
Родители, забудьте о поборах.
Развязка свердловского бездорожья
Пройдет по плану.
Навальный записал Екатеринбург в свой актив
И уехал покорять Сибирь.