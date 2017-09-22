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Казенные учреждения Среднего Урала задолжали 200 миллионовСегодня в 11:48

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Бюджету.

О многомиллионных долгах казенных учреждений Среднего Урала говорили накануне на комитете Заксобрания по бюджету и финансам. Организации не доплатили в казну свыше 200 миллионов рублей налогов, передает "Уралинформбюро".

Задолженность государственных и муниципальных учреждений Свердловской области по налогу на имущество составила 224 миллиона рублей, 189 из которых – неуплата городских учреждений, еще 35,5 миллиона рублей – долг госучреждений региона.

"Наибольшая сумма задолженности у госучреждений, 23 миллиона рублей, в Сысерти и Арамиле. В муниципалитетах 80% от всей суммы долга приходится на организации в Нижнем Тагиле, Нижней Салде и Верхнесалдинском городском округе", – пояснила и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.

Заложенность образовалась в основном у учреждений здравоохранения и связана она, как предположили представители комета, с непониманием главных врачей клиник экономической составляющей своей работы.

С 2015 года субъекты получили право самостоятельно устанавливать или отменять налоговые льготы по государственному и муниципальному недвижимому имуществу. На Среднем Урале был установлен для многих организаций щадящий коэффициент, который оказался в среднем в два раза ниже максимальной ставки.

Однако платить, к примеру, руководителям учреждений здравоохранения приходится за солидные по размеру помещения, площади в которых порой пустуют. Чтобы не отдавать налог за "воздух", депутаты советуют "уплотнять" больницы.

"Нам необходимо было простимулировать постепенный отказ от неэффективного имущественного комплекса. Например, в том же здравоохранении большие здания, огромные палаты. Например, мы подсчитали, что койка в больнице "работает" всего 200 дней в год, все остальное время она простаивает. Поэтому часть помещений надо пытаться использовать под что-то другое. Самый худший вариант – сдача в аренду. Оптимальный – отдать под сопутствующие услуги, к примеру, под восстановительное лечение, под физиопроцедуры и так далее", - пояснил "Уралинформбюро" глава комитета Владимир Терешков.

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