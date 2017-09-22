На глубине 400 метров.

На руднике "Чебачий" (входит в состав ОАО "Александринская горно-рудная компания") завершена проходка выработки под пункт техосмотра самоходного оборудования.

Реализация проекта началась еще в январе 2017 года. Тогда ради общего дела на глубине 400 метров под землей трудился весь коллектив рудника.

За это время были пройдены горные выработки пункта технического осмотра объемом 3140 кубических метров. Сейчас мастерскую, занимающую в длину 134 метра и высотой 5,5 метра, готовят к запуску.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы РМК, благодаря строительству нового помещения выход машин на линию будет ускорен и упорядочен: появится возможность рагрузить камеру для ремонтов. В последней каждую смену осматривают 15 единиц спецтехники.

Рудник "Чебачье" основан на базе одноименного медно-колчеданного месторождения в Верхнеуральском районе Челябинской области. Ежегодно он выдает на-гора 800 тысяч тонн руды.