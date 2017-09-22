×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Росатом" избавляется от активов в Нижней ТуреСегодня в 14:33

  • Текст

С молотка пустят здание цеха.

Машиностроительный дивизион АО "Атомэнергомаш" (входит в госкорпорацию "Росатом") намерен продать один из своих цехов в Нижней Туре. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в управлении имущественных активов предприятия.

На аукцион выставлено здание площадью 6,4 тысяч квадратных метров. Начальная цена - 12,3 миллиона рублей. Торги состоятся 23 октября 2017 года на электронной торговой площадке "Фабрикант".

Уточняется, что продажа здания состоится в рамках проекта по реструктуризации непрофильных активов АО "Атомэнергомаш".

Ранее по теме:
"Росатом" избавляется от свердловского предприятия

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×