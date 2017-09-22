С молотка пустят здание цеха.

Машиностроительный дивизион АО "Атомэнергомаш" (входит в госкорпорацию "Росатом") намерен продать один из своих цехов в Нижней Туре. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в управлении имущественных активов предприятия.

На аукцион выставлено здание площадью 6,4 тысяч квадратных метров. Начальная цена - 12,3 миллиона рублей. Торги состоятся 23 октября 2017 года на электронной торговой площадке "Фабрикант".

Уточняется, что продажа здания состоится в рамках проекта по реструктуризации непрофильных активов АО "Атомэнергомаш".

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