В него планируют включить барабаны брустера.

В сентябре 2017 года на ВСМПО работали представители бельгийской компании Safran AB. Основной целью их визита было обсуждение изготовления новых изделий.

"Эти детали предназначены для передней части двигателя, которая называется компрессор низкого давления. Вращающиеся детали называются "барабан брустера", они работают в самолетах Boeing 737 МАХ, Аirbus 320 NEO и китайском Comac С919", - отметил менеджер отдела закупок Safran AB Жан-Франсуа Демази.

Также зарубежных гостей интересовали операции штамповки и раскатки катушек и колец, предназначенных для нового поколения двигателей LEAP и GE9x, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Авсима".

"Нам было важно посмотреть раскатку катушки. Обычно ее штампуют. Раскатка – это новый для ВСМПО процесс, но качество должно быть одинаковым и на штамповке, и на раскатке. Сейчас предпочтительнее рассматривать раскатку, потому что она развивает ВСМПО в плане увеличения объемов. Плюс разгружает ковочные мощности, чтобы они не работали на максимальных пределах", - подчеркнул Жан-Франсуа Демази.

Он напомнил, что компания Safran AB сотрудничает с ВСМПО с 2008 года. Если в первом контракте было всего три шифра - сырьевой материал, прутки и биллеты, то с каждым годом список деталей и их количество только увеличивались.

"Мы довольны качеством продукции, она соответствует всем требованиям и услугам по поставкам", - подытожил представитель Safran AB.