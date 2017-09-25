И защищает рабочих.

На ВСМПО появился новый пресс усилием 300 тонн. Агрегат, установленный в цехе №38, создает детали из листового проката, сгибая их. Пока что возможности СТС-300 отрабатывают на титане и нержавеющей стали, хотя он способен работать с любым металлом.

Пресс оснащен программным управлением и имеет подвижный задний упор, который сворачивает титановый лист в трубу. Управлять механизмом сейчас умеет только инженер-технолог Роман Доронин. В будущем ему предстоит заняться обучением коллег.

"Машина может сгибать заготовки под заданным углом. На ней мы можем изготавливать как простые предметы, например, уголки, швеллеры и тому подобное, так и изделия более сложной конфигурации", – рассказывает инженер. И уточняет - для создания различных форм необходимо просто установить в пресс нужную матрицу и внести необходимые параметры в программу.

Начальник технологического бюро цеха №38 Андрей Коновалов заметил, что предшественник СТС-300 не мог работать с нужным усилием из-за изношенности.

Новый пресс оснащен специальным лазером, который точно позиционирует инструмент и защищает рабочего от неосторожных действий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма". Например, если в области, куда направлен луч, появится рука или любой посторонний предмет, работать механизм просто не начнет.