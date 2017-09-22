Глава New Stream Group Дмитрий Мазуров принял участие в ТНФ-2017Сегодня в 14:31
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Где заявил об окончании эры простых производств.
Президент Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group) Дмитрий Мазуров принял участие в Тюменском нефтегазовом форуме "ТНФ–2017".
В рамках мероприятия глава холдинга выступил на пленарном заседании форума, посвященном вопросам инвестирования и модернизации объектов топливно-энергетического комплекса.
"Можно с уверенностью сказать, что эра простых производств в России закончена. Их больше не будет просто потому, что они перестали быть рентабельны. Современный мир генерирует такие вызовы, на которые можно ответить только высокотехнологичными производствами и корзиной высокорентабельных продуктов", – отметил президент Группы компаний "Новый Поток".
Он также добавил, что рассчитывает на уход с рынка недобросовестных игроков, которые поставляют контрафактную продукцию вместо качественных светлых нефтепродуктов стандарта Евро.
Отвечая на вопрос о влиянии налогового маневра на развитие нефтеперерабатывающей отрасли, Д.Мазуров подчеркнул, что для государства это был единственно верный шаг, который позволил оптимизировать производство конечных маржинальных продуктов.
Вместе с тем, подобное решение поставило в сложное положение заводы, которые к тому времени уже приступили к модернизации производства, - налоговый маневр на фоне упавших цен на нефть и нефтепродукты перечеркнул рентабельность, снизив ее более чем в три раза. Кроме того, он отрицательно повлиял на перспективу возврата кредитных средств, привлеченных в качестве инвестиций в развитие предприятий, преимущественно в иностранной валюте.
Также в форуме приняли участие генеральный директор Антипинского НПЗ (основного производственного предприятия New Stream Group) Геннадий Лисовиченко и главный инженер завода Сергей Мурзин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
В нынешнем году Группа компаний "Новый Поток" выступила одним из официальных партнеров Тюменского нефтегазового форума, который традиционно собирает более 2000 отраслевых экспертов, представителей федеральных ведомств и ведущих нефтегазовых компаний. В числе обсуждаемых вопросов – особенности освоения труднодоступных месторождений, проблемы современного отечественного нефтесервиса, инвестиции в нефтеперерабатывающий сектор.
Среди участников и спикеров "ТНФ-2017" были министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов и губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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