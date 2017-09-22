В отдельном цехе.

На площадке завода "Тюменьремдормаш" в 4 квартале 2017 года откроют уникальный для региона сервисный центр. Предприятие по продольной резке металла создала итальянская фирма LDM. На его базе будет налажен выпуск профильной и круглой металлической трубы.

Также в цехе будут выпускать штрипсы: мерную стальную полосу с оцинкованным покрытием. Ее обычно используют для изготовления барьерного дорожного ограждения, опор освещения и труб различного формата.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, новое производство не только обеспечит нужды завода, но и позволит выполнить заказы предприятий соседних регионов.

Согласно расчетам, ежемесячная производительность составит 3 000 тонн стали: нарезка каждого 30-тонного рулона займет всего 15 минут.

Высокотехнологичные станки установлены на прочном фундаменте глубиной до семи метров: на его заливку ушло более 700 кубометров бетона. Кроме итальянских специалистов работать на иностранном оборудовании будут и тюменцы. Планируется создать более 40 новых рабочих мест.

Правительство Тюменской области ощутимо поддержало проект, общей стоимостью свыше 360 миллионов рублей. В частности, был субсидирован лизинговый платеж на покупку нового оборудования.