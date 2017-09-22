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Убытки УВЗ выросли почти на 40%Сегодня в 16:41

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До 3,1 миллиардов рублей.

В первом полугодии 2017 года чистый убыток корпорации "Уралвагонзавод" по международным стандартам финансовой отчетности составил 3 миллиарда 133 миллиона рублей. Это на 39,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (более 2,2 миллиарда рублей).

Выручка УВЗ по итогам первого полугодия выросла в 1,6 раза: с 38 до 60 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро". Валовая прибыль компании увеличилась на 9,2% - до 17 миллиардов рублей.

Также корпорация нарастила долгосрочные обязательства: с 89 миллиардов 221 миллиона рублей в начале года до 131 миллиарда 551 миллиона на 30 июня 2017 года. Краткосрочные обязательства снизились со 177,2 миллиарда рублей до 150,4 миллиарда рублей соответственно.

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