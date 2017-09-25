Ему "по зубам" 3-метровые льды.

22 сентября 2017 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге был спущен на воду первый серийный универсальный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220. Его корпус сделан из металла, выпущенного на Магнитогорском металлургическом комбинате, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей предприятия.

Водоизмещение "Сибири" составляет 33,5 тысячи тонн, длина - 173 метра, а ширина - 34 метра. Она сможет проводить морские караваны в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед 3-метровой толщины. На чистой воде судно способно развить скорость до 22 узлов.

На сегодня ММК поставляет более половины всего металла для российских судостроителей - только в 2016 году отгружено 72 тысячи тонн металлопродукции.

Сейчас на верфях страны строятся головной ледокол проекта 22220 "Арктика" и второй серийный ледокол "Урал" - самые большие и мощные в мире. Также возводятся дизель-электрический ледокол проекта Aker ARC 130 А, самый большой в мире многофункциональный линейный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" и другие.

Стоит отметить, что возможности производства судостали на ММК расширились с вводом в эксплуатацию в 2009 году толстолистового стана 5000. Его продукция сертифицирована классификационными обществами Bureau Veritas (Франция), Российским морским регистром судоходства, Российским речным регистром, ABS (American Bureau of Shipping), Lloyd Register, норвежским классификационным обществом Det Norske Veritas, немецким классификационным обществом Germanischer Lloyd.