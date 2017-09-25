Продавать будут без наценки.

Тюменская агрофирма "КРиММ" может получить в этом году рекордный урожай картофеля. Пока что с полей убрано 85 тысяч тонн. Продавать овощи будут не только оптом, но и в новом фирменном магазине собственной торговой сети.

По словам гендиректора компании Геннадия Рязанова, в этом году погода была благоприятной для выращивания овощей. Сейчас главное – не допустить потерь. Для этого у "КРиММа" есть крупнейшие в России хранилища.

"На данный момент отгружаем заказчикам 1 000 тонн картофеля в сутки. Кроме того, налаживаем собственную торговую сеть. На этой неделе открыли еще один фирменный магазин, уже четвертый по счету в Тюмени, полностью отвечающий нашему девизу "Вечером на грядке — утром на прилавке!". Цены в нем от производителя", – заявил глава агрофирмы.

Как сообщили "Уралинформбюро" департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике тюменской области, параллельно аграрии "КРиММа" убирают рапс, который очень востребован на рынке.

"В настоящее время эта сельскохозяйственная культура применяется в различных сферах. Используется как биотопливо, а также в производстве моющих средств и косметики, в получении пищевого растительного масла и многом другом. На сегодня рапса убрано более 3 000 тонн", – заметил Г.Рязанов.