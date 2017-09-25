Тюменский "КРиММ" ждет рекордный урожай картофеляСегодня в 11:36
- Текст
Продавать будут без наценки.
Тюменская агрофирма "КРиММ" может получить в этом году рекордный урожай картофеля. Пока что с полей убрано 85 тысяч тонн. Продавать овощи будут не только оптом, но и в новом фирменном магазине собственной торговой сети.
По словам гендиректора компании Геннадия Рязанова, в этом году погода была благоприятной для выращивания овощей. Сейчас главное – не допустить потерь. Для этого у "КРиММа" есть крупнейшие в России хранилища.
"На данный момент отгружаем заказчикам 1 000 тонн картофеля в сутки. Кроме того, налаживаем собственную торговую сеть. На этой неделе открыли еще один фирменный магазин, уже четвертый по счету в Тюмени, полностью отвечающий нашему девизу "Вечером на грядке — утром на прилавке!". Цены в нем от производителя", – заявил глава агрофирмы.
Как сообщили "Уралинформбюро" департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике тюменской области, параллельно аграрии "КРиММа" убирают рапс, который очень востребован на рынке.
"В настоящее время эта сельскохозяйственная культура применяется в различных сферах. Используется как биотопливо, а также в производстве моющих средств и косметики, в получении пищевого растительного масла и многом другом. На сегодня рапса убрано более 3 000 тонн", – заметил Г.Рязанов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:28
Отмену роуминга отложили до июля 2018 года
ФАС: цены на связь не вырастут.Сегодня в 18:14
Екатеринбургские детсады ушли в "холодный карантин"
Их обещают подключить во вторник.Сегодня в 18:04
Тюменских ветеринаров обеспечат жильем
По спецпрограмме.Сегодня в 18:02
В клинике ОАЭ скончалась самая толстая женщина Земли
Эман Ахмед абд эль-Ати.Сегодня в 17:57
Мили по картам UTair посчитают по-новому
Банк "Открытие" меняет правила.Сегодня в 17:55
На Среднем Урале превышен эпидпорог по ОРВИ
За неделю заболели 28 700 человек.Сегодня в 17:43
Юных новоуренгойцев из "Роснефть-класса" приняли в газовики
И большую "семью" Роспана.Сегодня в 17:41
Сбербанк заглянет на странички заемщиков в соцсетях
Выявляя потенциально проблемных.Сегодня в 17:40
В Тюменской области заведут 23 000 свиней
На новом свинокомплексе.Сегодня в 17:37
Автодор Югры пустил на ветер четверть миллиарда рублей
Поисками денег занялась Счетная палата.Сегодня в 17:30
Юные футболисты из Карталов отправятся в Премьер-лигу
На встречу с любимым клубом.Сегодня в 17:20
На Кубани семья каннибалов съела 30 человек
Людоедов вычислили случайно.Сегодня в 17:16
Прикамская больница оставила ребенка-инвалида без лекарств
На пять лет.Сегодня в 17:13
Директор ишимского ветсанутильзавода испортил воздух
И пойдет под суд.Сегодня в 17:06
Власти вернут Нижнему Тагилу чистую воду
В 2018 году.
Главные новости
- Сегодня в 18:14Екатеринбургские детсады ушли в "холодный карантин"
- Сегодня в 17:37Автодор Югры пустил на ветер четверть миллиарда рублей
- Сегодня в 16:35Экс-мэр Самары сядет в кресло губернатора
- Сегодня в 16:08В Турции в массовой драке пострадали екатеринбуржцы
- Сегодня в 13:06Свердловским дольщикам накинули срок
Аналитика
Без средств к переселению
В "медной" столице.
Идите, школьники, пешком!
Родители, забудьте о поборах.
Развязка свердловского бездорожья
Пройдет по плану.