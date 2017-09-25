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Свердловскую область обогрели на четвертьСегодня в 12:17

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На очереди центр Екатеринбурга.

Свыше 25% муниципальных образований Свердловской области получили тепло в полном объеме. Информация об этом размещена на сайте областного Министерства энергетики и ЖКХ.

Ранее "Уралинформбюро" сообщало о 14 территориях региона, полностью обеспеченных теплом. По состоянию на 22 сентября их число выросло до 26. Еще в 23 муниципалитетах отопление получили свыше 80% жилфонда. Общая доля "обогретого" жилья на Среднем Урале составила 32,2 миллиона квадратных метров.

Кроме того, отопление пришло в 756 школ, 1094 детских сада, 743 учреждения здравоохранения, 888 учреждений культуры, 110 интернатов и 497 других объектов социального назначения, сообщает областное Министерство энергетики и ЖКХ. По словам главы ведомства Николая Смирнова, к 1 октября отопление должно появиться у всех потребителей, проживающих в регионе.

Следует добавить, что в Екатеринбурге завершается второй этап подключения, в который попали соцобъекты и жилые дома на Уралмаше, Эльмаше, Сортировке, Юго-Западе, ЖБИ, в центре и многих других микрорайонах. По состоянию на вечер 22 сентября полностью обеспечены теплом 2 тысячи 172 многоквартирных дома (из более чем 8 тысяч), 101 общеобразовательная школа, 225 детских садов и 55 больниц, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

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