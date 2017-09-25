За счет энергосберегающих технологий.

За первую половину 2017 года программа энергосбережения ООО "РН-Пурнефтегаз" позволила сэкономить 90,4 тысячи кВт*ч электроэнергии. В денежном выражении это - 264,8 миллиона рублей.

В прошлом году программа была выполнена на 134%, а экономический эффект превысил 432 миллиона рублей. Подобным достижениям способствует конкурс на лучшее энергоэффективное подразделение, который проводится на предприятии на регулярной основе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "РН-Пурнефтегаз".

В 2016 году Общество прошло аудит и получило сертификаты на соответствие системе энергетического менеджмента международному стандарту ISO 50001:2011 и российскому ГОСТ РИСО 50001-2012. В мае 2017 года на предприятии успешно завершился инспекционный аудит, подтвердивший соответствие системы энергетического менеджмента.

"Пурнефтегаз" активно поддерживает Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, который стартовал в сентябре в 75 регионах страны при участии Министерства энергетики РФ. В его рамках в Обществе состоится брейн-ринг между командами молодых специалистов, "РН-класса" и ветеранами предприятия. Опытные и будущие нефтяники продемонстрируют познания в области рационального использования ресурсов и энергосберегающих технологий.