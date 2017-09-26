В профессиях.

Сотрудники управления Энергоучет "Энергосбыта" - филиала АО "ЭК "Восток" впервые приняли участие в конкурсе "Лучший по профессии".

В категории "Электроэнергия" лучших выбирали среди инженеров, старших мастеров, мастеров, инспекторов, электромонтеров и контролеров со всей Курганской области. В категории "Вода, тепло" соревновались инженеры, инспекторы и контролеры. Всего свое мастерство продемонстрировали 98 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток".

Конкурс проходил в несколько этапов. В финал регионального тура, который в течение двух дней проводился в Кургане, вышли лучшие сотрудники всех 6 отделений управления Энергоучет.

В первый день определили лучших в категории "Вода, тепло". Участники продемонстрировали теоретические знания в вопросах охраны труда, законодательства РФ в сфере энергетики и умение оформлять акты. В практической части контролерам необходимо было проверить работу прибора учета воды, инспекторам – проверить настройки теплосчетчика, а инженерам – запрограммировать тепловычислитель с последующим снятием архивных данных.

Во второй день были выявлены лучшие в категории "Электроэнергия". Сдав теорию, контролеры проверяли однофазный электросчетчик и выявляли неисправности в схеме учета электроэнергии измерительного комплекса, электромонтеры осуществляли проверку трехфазного прибора учета эталонным прибором и выявляли неисправности в схеме учета электроэнергии измерительного комплекса, инженеры программировали трехфазный прибор учета, проверяли измерительный комплекс с применением эталонного прибора и снимали архивные данные с помощью ноутбука.

Кроме того, все конкурсанты на манекене демонстрировали умение оказывать первую помощь.

В категории "Электроэнергия" титул лучшего инженера достался Андрею Шарафудинову. Лучшим электромонтером стал Василий Серебров, а лучшим контролером - Александр Серебров.

В категории "Вода, тепло" звание лучшего инженера заработал Валентин Жуйков. Лучшим инспектором жюри признало Елену Романову, а лучшим контролером - Людмилу Познанскую.

По словам участников конкурса, задания были сложными, но интересными. Если теоретическая часть трудностей не вызывала, то, например, выявление неисправностей в схеме учета электроэнергии или программирование тепловычислителей с последующим снятием архивных данных заставило применить все накопленные за годы работы навыки и умения. Нелегко было и оказывать первую помощь пострадавшему - пришлось делать манекену массаж сердца и искусственное дыхание, чтобы "оживить".

"Большинство конкурсантов успешно справились с заданиями и показали высокий уровень подготовки, - отмечает заместитель директора "Энергосбыта" по учету и балансам Александр Семенов, - задания выполнялись профессионально, четко и в рамках времени, предусмотренного регламентом".

В командном зачете в категории "Электроэнергия" не было равных Шадринскому отделению, в категории "Вода, тепло" первое место заняла команда №1 Курганского отделения.

Победители и призеры конкурса награждены кубками, дипломами и денежными призами. В конце октября им предстоит выступить на межрегиональном этапе конкурса, который будет проводится между филиалами АО "ЭК "Восток".

"Надеюсь, конкурс "Лучший по профессии" станет еще одной доброй традицией в "Энергосбыте" и послужит мощным стимулом для совершенствования профессиональных навыков его участников, - подытожил директор "Энергосбыта" - филиала АО "ЭК "Восток" Игорь Пушкарев. - Я хочу пожелать всем сотрудникам не останавливаться на достигнутом, постоянно повышать профессиональное мастерство и никогда не забывать о безопасности".