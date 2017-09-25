В обмен на реконструкцию.

Памятник архитектуры конца XIX века "Бывшая усадьба Железнова" будет реконструирован за счет частного инвестора, который возьмет объект в концессию сроком на 30 лет. Конкурсная документация уже размещена на официальном портале торгов, сообщает "Уралинформбюро".

Провести реконструкцию усадьбы уже готова компания "СтройИнвест", которая планирует выступить в этом вопросе в роли концессионера. Представители областного Министерства инвестиций и развития подчеркнули, что закон требует в таких случаях проведения конкурсных процедур. У других компаний есть 45 дней с момента объявления конкурса, чтобы подать заявку.

Концессионер будет обязан в срок не позднее 4 месяцев с момента подписания соглашения обследовать объект и провести экспертизу текущего состояния. Затем в течение года ему необходимо разработать проект реконструкции, а саму реконструкцию провести в течение последующих 70 месяцев. Примерная стоимость работ составит 380 миллионов рублей.

Усадьба купца Железнова была построена в конце XIX века по проекту пермского архитектора Александра Турчевича. Она является ярким примером так называемого "псевдорусского стиля". Хозяин усадьбы, золотопромышленник Алексей Железнов, был известным меценатом, членом Уральского общества любителей естествознания и любителем конного спорта.

После революции в здании в разные годы размещались школа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга и Институт истории и археологии УрО РАН. В 2009 году силами собственников и арендаторов здания была проведена реставрация фасадов, кровли и ограждения усадьбы Железнова. Стоимость работ тогда составила 20 миллионов рублей.

Как сообщила "Уралинформбюро" председатель совета Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Людмила Михайлова, после переезда Института истории и археологии здание усадьбы уже два года находится в бесхозном состоянии. По словам собеседницы агентства, памятник хотели передать службе мировых судей, но те отказались.

Осложняет ситуацию и тот факт, что по соседству с усадьбой Железнова компания "Сторинг" планирует построить 18-этажный бизнес-центр. Соответствующее разрешение было выдано в 2008 году администрацией Екатеринбурга. По данным градозащитников, офисник будет возведен на месте сада Железнова, который в XIX веке занимал большую территории и даже выходил одним краем к берегу Исети.

Представители Свердловского отделения ВООПИК опасаются, что строительство "новодела" может нанести памятнику ущерб. По их словам, проектная документация будущей высотки предусматривает использование территории бывшего хозяйственного двора усадьбы для обслуживания бизнес-центра и проезда автотранспорта. Однако начальник областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Евгений Рябинин в официальном письме от 13 декабря 2016 года, направленном на имя Людмилы Михайловой, не подтвердил эту информацию.