На новом свинокомплексе.

До конца 2017 года в Тюменской области откроется новый свинокомплекс на 23 000 голов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службу губернатора региона.

Предприятие разместится в Нижнетавдинском районе. Строить его начали еще в 2016 году. Основные строительные работы и монтаж оборудования уже завершены. Свинокомплекс предоставит 150 новых рабочих мест в своем кормоцехе и цехе первичной обработки. Все процессы производства будут максимально автоматизированы.

Инвестиции в проект составили 1,7 миллиарда рублей.