На 2018-2019 годы.

В ПАО "ММК" начата подготовка проекта коллективного договора на ближайшие два года. В специальную комиссию на паритетных началах вошли представители профсоюзной организации и работодателя, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы Общества.

"К работе над проектом коллективного договора мы привлекли специалистов разных направлений - юристов, экономистов, экспертов в сфере охраны труда", - подчеркнул председатель первичной профсоюзной организации Группы ММК ГМПР Борис Семенов.

Они проделали большую работу: изучили последние нововведения в трудовом законодательстве и провели сравнительный анализ коллективных договоров, которые действуют на аналогичных предприятиях горно-металлургического комплекса России. В результате к первому заседанию комиссии профсоюзной организацией был выработан комплекс предложений.

В итоговый пакет вошли более двух десятков пунктов по вопросам оплаты труда, предоставления отпусков, социального развития коллектива, условий присвоения статуса почетного пенсионера. Кроме того, предстоит внести в документ технические правки и привести его в соответствие с законодательством.

Стоит отметить, что коллективные договоры Группы ММК неоднократно побеждали на региональных и отраслевых конкурсах в сфере защиты социально-трудовых прав работников.