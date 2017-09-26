Ельцин-Центр нашел у благотворителей 2 миллиардаСегодня в 13:27
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На погашение долгов.
Расположенный в Екатеринбурге Ельцин-Центр 25 сентября выплатил 2-миллиардную задолженность по кредиту, который на возведение здания в 2015 году ему выделила Свердловская область. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Центра.
Но для регионального бюджета эти средства ровным счетом ничего не значат. Их два года назад с целевым назначением предоставили в кредит федеральные власти. Соответственно, они должны вернуться в Москву.
При этом, как пояснил агентству источник в Ельцин-Центре, на учреждении остается "висеть" долг по процентам, который исчисляется десятками миллионов рублей – ставка была приближена к ключевой ставке Центробанка.
Решение по размеру и выплате процентов коммерческого кредита, как следует из официального релиза Центра, будет принято Заксобранием Свердловской области до 31 октября 2017 года. Кстати, опрошенные "Уралинформбюро" депутаты оказались не в курсе круговорота миллиардов. Хотя накануне они собирались на заседание, где утверждали ключевые фигуры нового правительства Свердловской области, в том числе главу Минфина Галину Кулаченко.
Стоит напомнить, что строительство Ельцин-Центра потребовало порядка 7 миллиардов рублей. Чуть менее пяти Федерация выделила напрямую
В пресс-службе Центра пояснили, что собрать 2 миллиарда рублей, которые требовалось выплатить еще пару лет назад, помогли благотворители, однако часть суммы была заработана самим Центром. В качестве источников заработка, как ранее сообщало "Уралинформбюро", используются практически любые возможности – от продуктового магазина в 1000 "квадратов" на первом этаже до проведения дней рождения первого президента России.
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