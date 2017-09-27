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КМЭЗ обновляет производство медной катанки26 сентября в 15:22

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Оборудование поставит компания Southwire.

Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ, входит в Группу РМК) посетили специалисты Southwire (США). Компания осуществляет базовый инжиниринг и подбор оборудования в рамках проекта по увеличению мощности цеха медной катанки.

Совместно с российскими проектировщиками американцы осмотрели цех и обсудили особенности новой техники и возможности ее внедрения в действующую производственную цепочку. Так, инженеры КМЭЗа интересовались интеграцией сенсорной панели управления, которая придет на смену кнопочному пульту. Они хотели удостовериться в надежности новинки при эксплуатации и ее устойчивости к воздействию производственных факторов.

"На следующей неделе американская сторона должна предоставить нам чертежи, в которых учтены наши предложения и замечания. Мы также договорились о непосредственном участии зарубежных партнеров в пусконаладочных работах модернизированной линии по производству медной катанки", - отметил главный технолог ЗАО "КМЭЗ" Антон Шабалин.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, модернизация цеха медной катанки КМЭЗ позволит уже в 2018 году увеличить скорость технологической цепочки до 20 тонн в час, а выпуск продукции – до 140 тысяч тонн медной катанки в год. Для этого полностью заменят литейную машину, увеличат диаметр колеса и, соответственно, площадь сечения заготовки. Кроме того, будет наращена мощность печи, а на основных узлах линии появятся новые двигатели. Объем инвестиций в проект оценивается в 311 миллионов рублей.

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