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Тюменским энергетикам не страшны шторм и мороз26 сентября в 16:54

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Аварии ликвидируют в любую погоду.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") провела в Западной Сибири учения по сложнейшему аварийному сценарию. По легенде двухцепная металлическая опора упала на линии электропередачи 220 кВ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

В устранении аварии участвовали более 30 человек: члены штаба, сотрудники диспетчерских служб ФСК ЕЭС и МЧС, а также ремонтники. Задействовали и технику повышенной проходимости - снегоболотоходы, трал, кран, грузовик и бригадный автомобиль.

Энергетики быстро определили место технологического нарушения и нашли "упавшую" опору. Оценив объем повреждений, они подготовили и доставили в нужную точку такелаж, материалы и оборудование из аварийного резерва.

В реальных условиях аналогичные восстановительные мероприятия продолжаются в среднем 72 часа в круглосуточном режиме. Тренировочную проблему сотрудники ФСК ЕЭС ликвидировали за три часа, подтвердив свою готовность к нештатным ситуациям.

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