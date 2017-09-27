И работе при аномальных морозах.

Председатель правления ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") Андрей Муров провел в Сургуте совещание по готовности энергообъектов МЭС Западной Сибири к осенне-зимнему периоду (ОЗП). Также собравшиеся обсудили предварительных итоги работы филиала в 2017 году.

На сегодня два предприятия из четырех получили соответствующие паспорта готовности, а ремонтная программа выполнена на 92%.

Глава компании заострил внимание на возможности объектов и техники работать при аномальных морозах, поскольку в прошлом году температура в обслуживаемых МЭС Западной Сибири регионах падала ниже минус 50 градусов.

Бюджет ремонтной программы филиала 2017 года, с учетом подготовки к сезонному максимуму нагрузок составил 1,6 миллиарда рублей. Было расчищено более 4,7 тысячи гектаров просеки, усилено 499 опор и заменено почти 12 километров грозотроса. На подстанциях отремонтировано 1 379 разъединителей и 174 выключателя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Планы по ремонту коммутационного оборудования подстанций и линий электропередачи уже перевыполнены на 30%.

Ключевым проектом ФСК ЕЭС в регионе стала постановка под рабочую нагрузку подстанции 220 кВ "Вектор" в ХМАО. Она обеспечит электроснабжение Нефтеюганского энергорайона и подключение производственных мощностей "РН-Юганскнефтегаз" ("Роснефть"). Также были подключены объекты "Салым Петролеум Девелопмент Н.В." с увеличением объема выдачи мощности потребителю до 96 МВт.

До 2020 года на территории ЯНАО ФСК ЕЭС построит подстанции 220 кВ "Исконная", "Ермак" и "Славянская" для электроснабжения предприятий нефтегазового сектора, в том числе нефтеперекачивающих станций магистрального нефтепровода "Заполярье – Пурпе", Русского газонефтяного месторождения с геологическими запасами черного золота более 1,3 миллиарда тонн. В целом будет повышена надежность электроснабжения потребителей Уренгойского энергорайона.

Планируется завершить строительство переключательного пункта 500 кВ "Тобол" в Тюменской области, что обеспечит возможность реализации проекта "ЗапСибНефтехим". Строящийся комбинат группы "Сибур" является крупнейшим нефтехимическим проектом в России.

В зоне ответственности МЭС Западной Сибири находятся электросетевые объекты, расположенные в 3 субъектах Российской Федерации. Филиал обеспечивает бесперебойную работу 86 подстанций общей трансформаторной мощность более 38 тысяч МВА и порядка 13 тысяч километров линий электропередачи.