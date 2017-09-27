×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


МРСК Урала отсудила у "Челябэнергосбыта" миллиардСегодня в 09:55

  • Текст

Задолженность сбытовиков подтверждена.

ПАО "Челябэнергосбыт" обязано выплатить долг и неустойку ОАО "МРСК Урала" на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. 26 сентября 2017 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение челябинского арбитража.

С "Челябэнергосбыта" будет взыскано более 690 миллионов рублей в счет погашения основного долга перед МРСК Урала за передачу электроэнергии в июле 2015 - феврале 2016 года, а также проценты за пользование чужими деньгами и неустойка. Общий размер последней на 30 сентября составит около 320 миллионов рублей.

Установленная судом задолженность - лишь часть огромного долга энергосбытовой организации перед сетевой компанией, на сегодня превышающего 2,5 миллиарда рублей. Это около 90% от всей дебиторской задолженности перед филиалом МРСК Урала - "Челябэнерго". Долг сбытовиков в 6 раз превышает объемы годовой ремонтной и в 2 раза годовой инвестиционной программ челябинских энергетиков.

Долги копились в период подготовки к осенне-зимнему периоду, в МРСК Урала неоднократно подчеркивали: недополучение заложенных в тариф средств, необходимых для ремонтов и реконструкции электросетей, отрицательно сказывается на финансовых результатах региональной сетевой компании и может негативно повлиять на энергобезопасность региона.

Чтобы взыскать долги с "Челябэнергосбыта", энергетики были вынуждены подать иски в суд, по которым были возбуждены 67 судебных дел. Разбирательства по ним длятся уже шесть лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала.

Более того, 30 августа 2017 года правительственная комиссия РФ по обеспечению безопасности электроснабжения в УрФО взяла вопрос по погашению просроченной задолженности сбыта перед МРСК Урала на контроль.

На прошлой неделе ОАО "МРСК Урала" обратилось в прокуратуру Челябинской области с жалобой на "Челябэнергосбыт" и попросило проверить исполнение законодательства гарантирующим поставщиком. В официальном обращении сетевой компании приводятся факты говорящие о том, что после появления в структуре собственников ПАО "Челябэнергосбыт" новых бенефициаров, аффилированных с АО "Межрегионсоюзэнерго", гарантирующий поставщик участвовал в сделках, грозящих нецелевым использованием денежных средств.

Ранее по теме:
МРСК Урала пожаловалась в прокуратуру на "Челябэнергосбыт"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

Новый этап расследования "Уралинформбюро".

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×