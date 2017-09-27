Задолженность сбытовиков подтверждена.

ПАО "Челябэнергосбыт" обязано выплатить долг и неустойку ОАО "МРСК Урала" на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. 26 сентября 2017 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение челябинского арбитража.

С "Челябэнергосбыта" будет взыскано более 690 миллионов рублей в счет погашения основного долга перед МРСК Урала за передачу электроэнергии в июле 2015 - феврале 2016 года, а также проценты за пользование чужими деньгами и неустойка. Общий размер последней на 30 сентября составит около 320 миллионов рублей.

Установленная судом задолженность - лишь часть огромного долга энергосбытовой организации перед сетевой компанией, на сегодня превышающего 2,5 миллиарда рублей. Это около 90% от всей дебиторской задолженности перед филиалом МРСК Урала - "Челябэнерго". Долг сбытовиков в 6 раз превышает объемы годовой ремонтной и в 2 раза годовой инвестиционной программ челябинских энергетиков.

Долги копились в период подготовки к осенне-зимнему периоду, в МРСК Урала неоднократно подчеркивали: недополучение заложенных в тариф средств, необходимых для ремонтов и реконструкции электросетей, отрицательно сказывается на финансовых результатах региональной сетевой компании и может негативно повлиять на энергобезопасность региона.

Чтобы взыскать долги с "Челябэнергосбыта", энергетики были вынуждены подать иски в суд, по которым были возбуждены 67 судебных дел. Разбирательства по ним длятся уже шесть лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала.

Более того, 30 августа 2017 года правительственная комиссия РФ по обеспечению безопасности электроснабжения в УрФО взяла вопрос по погашению просроченной задолженности сбыта перед МРСК Урала на контроль.

На прошлой неделе ОАО "МРСК Урала" обратилось в прокуратуру Челябинской области с жалобой на "Челябэнергосбыт" и попросило проверить исполнение законодательства гарантирующим поставщиком. В официальном обращении сетевой компании приводятся факты говорящие о том, что после появления в структуре собственников ПАО "Челябэнергосбыт" новых бенефициаров, аффилированных с АО "Межрегионсоюзэнерго", гарантирующий поставщик участвовал в сделках, грозящих нецелевым использованием денежных средств.

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